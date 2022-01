Scoperta dalla Guardia di finanza di Rimini una maxi frode fiscale da 440 milioni di euro relativi a falsi crediti di locazione, sismabonus e bonus facciate, introdotti dal Governo tra le misure di sostegno durante la fase più acuta dell’emergenza per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. Eseguite 35 misure cautelari in tutta Italia.

