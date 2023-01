Truffa all'Unione Europea, sequestro beni per 7 mln nel palermitano - Tuttoggi

Una truffa ai danni dell’Unione Europea e della Regione siciliana è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo che hanno dato esecuzione a un provvedimento con cui il gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura Europea – sede di Palermo, ha disposto nei confronti di 6 persone fisiche e di una società di capitali il sequestro di oltre 7,2 milioni di euro. I reati contestati sono, a vario titolo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. vbo/grt