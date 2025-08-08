 Truffa a anziana: fogli di via per due campani - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Truffa a anziana: fogli di via per due campani

Valentina Onori

Truffa a anziana: fogli di via per due campani

Questore di Terni e Carabinieri hanno emesso due fogli di via con divieto di ritorno per due truffatori ai danni di un’anziana
Ven, 08/08/2025 - 12:07

Condividi su:

Il Questore di Terni, Michele Abenante, su proposta dei Carabinieri, ha emesso due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Terni per la durata di tre anni, nei confronti di due uomini originari della Campania, uno della provincia di Napoli e l’altro della provincia di Caserta. I due con numerosi precedenti penali e di polizia erano stati arrestati lo scorso maggio dai Carabinieri mentre stavano per mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana di 88 anni.

La finta telefonata

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i soggetti stavano cercando di raggirare la donna attraverso lo stratagemma della finta telefonata da parte di un sedicente maresciallo dei Carabinieri, che chiedeva denaro per aiutare un parente della vittima. L’intervento tempestivo dei militari ha impedito la truffa permettendo l’arresto dei due e l’applicazione della misura di prevenzione disposta dalla Questore.

Il vademecum per non cadere vittima delle truffe

La Polizia di Stato ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione per dare consigli su come evitare di finire nei raggiri dei truffatori. Nel vademecum della polizia con tanto di video vengono dati i suggerimenti: “Non fidarti delle apparenze, chi si presenta come carabiniere, tecnico del gas, avvocato o funzionario può mentire. Chiedi sempre un tesserino e, se hai dubbi, chiama direttamente la caserma o l’ente da cui dicono di provenire”, “Mai dare soldi o gioielli a sconosciuti, non aprirgli la porta, anche se si presentano in modo gentile, attenzione alle telefonate sospette”; “Se ti dicono che un tuo parente è in pericolo o ha avuto un incidente e serve denaro, è una truffa. Chiudi e chiama subito il 112 o un familiare fidato”. Inoltre “Non dare informazioni personali, parlare sempre con un familiare prima di fare qualsiasi pagamento e segnala sempre ogni tentativo di truffa”.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

Spoleto, riaperto il sottopasso di Madonna di Lugo a un anno dalla morte di Michele

Cronaca

Infermiera aggredita nel carcere di Spoleto da un detenuto

Orvieto

Incendio in annesso agricolo, a fuoco attrezzi e legna: ustioni a mani e braccia per il proprietario

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Realpolitik – Che ne è dell’ordine mondiale?
Top News ITALIA

Approvato il piano di Netanyahu, Idf controlleranno Gaza City

Top News ITALIA

Trump “Non è necessario che Putin incontri prima Zelensky”

Top News ITALIA

Regionali Toscana, Giani “Accolgo mia candidatura con responsabilità”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!