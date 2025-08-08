Truffa a anziana: fogli di via per due campani - Tuttoggi.info

Il Questore di Terni, Michele Abenante, su proposta dei Carabinieri, ha emesso due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Terni per la durata di tre anni, nei confronti di due uomini originari della Campania, uno della provincia di Napoli e l’altro della provincia di Caserta. I due con numerosi precedenti penali e di polizia erano stati arrestati lo scorso maggio dai Carabinieri mentre stavano per mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana di 88 anni.

La finta telefonata

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i soggetti stavano cercando di raggirare la donna attraverso lo stratagemma della finta telefonata da parte di un sedicente maresciallo dei Carabinieri, che chiedeva denaro per aiutare un parente della vittima. L’intervento tempestivo dei militari ha impedito la truffa permettendo l’arresto dei due e l’applicazione della misura di prevenzione disposta dalla Questore.

Il vademecum per non cadere vittima delle truffe

La Polizia di Stato ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione per dare consigli su come evitare di finire nei raggiri dei truffatori. Nel vademecum della polizia con tanto di video vengono dati i suggerimenti: “Non fidarti delle apparenze, chi si presenta come carabiniere, tecnico del gas, avvocato o funzionario può mentire. Chiedi sempre un tesserino e, se hai dubbi, chiama direttamente la caserma o l’ente da cui dicono di provenire”, “Mai dare soldi o gioielli a sconosciuti, non aprirgli la porta, anche se si presentano in modo gentile, attenzione alle telefonate sospette”; “Se ti dicono che un tuo parente è in pericolo o ha avuto un incidente e serve denaro, è una truffa. Chiudi e chiama subito il 112 o un familiare fidato”. Inoltre “Non dare informazioni personali, parlare sempre con un familiare prima di fare qualsiasi pagamento e segnala sempre ogni tentativo di truffa”.