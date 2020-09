Trovato vivo il pensionato di Casa del Diavolo disperso AGGIORNAMENTI

Ritrovato, vivo e in buone condizioni di salute, il pensionato 90enne di Casa del Diavolo di cui non si avevano notizie dal primo pomeriggio.

L’anziano è stato ritrovato in tarda serata. Alle ricerche hanno partecipato squadre e unità cinofile dei vigili del fuoco, coordinate dal funzionario di turno, polizia di Stato, carabinieri, personale del Comune di Perugia. E circa 60 volontari, tra cui 5 unità cinofile e 2 droni, con il responsabile regionale del volontariato di protezione civile.

(aggiornamento ore 22.45)

Ore di angoscia per O. F. (i soccorritori ne avevano anche diffuso il nome per cercare di favorirne le ricerche), il 90enne di Casa del Diavolo di cui non si ha notizia dal primo pomeriggio di martedì.

L’uomo si era allontanato da casa intorno alle 15,30. Dopo qualche ora, non avendo sue notizie, è scattato l’allarme.

Proseguono le ricerche del pensionato, a cui stanno partecipando vigili del fuoco, con l’ausilio dell’elicottero e del nucleo tas. Alle ricerche partecipano anche i carabinieri e numerosi volontari.

L’uomo quando è uscito di casa indossava un giacchetto blu.