Trovato un piccolo serpente a bordo dell'aereo Lampedusa-Palermo, le immagini - Tuttoggi.info

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Trovato un piccolo serpente a bordo dell’aereo Lampedusa-Palermo, le immagini

ItalPress

Trovato un piccolo serpente a bordo dell’aereo Lampedusa-Palermo, le immagini

Ven, 04/09/2026 - 17:03

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PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di insolito fermento all’aeroporto di Palermo dove, a bordo di un volo proveniente da Lampedusa, è stato trovato un piccolo serpente. Il ritrovamento è avvenuto durante le fasi finali del volo, quando la presenza dell’animale è stata segnalata all’equipaggio. Il Comandante ha quindi informato le Forze dell’ordine presenti presso lo scalo palermitano. All’atterraggio sono immediatamente intervenuti a bordo i militari della Stazione Carabinieri dell’Aeroporto di Palermo, insieme ai Carabinieri forestali del Distaccamento Cites di Punta Raisi, che hanno provveduto a recuperare il rettile e a metterlo in sicurezza. vbo/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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