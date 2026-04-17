Trovato un bunker sotterraneo con serra hi-tech, quattro arresti nel Reggino - Tuttoggi.info

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Trovato un bunker sotterraneo con serra hi-tech, quattro arresti nel Reggino

ItalPress

Trovato un bunker sotterraneo con serra hi-tech, quattro arresti nel Reggino

Ven, 17/04/2026 - 09:03

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un casolare in costruzione senza porte né finestre ha tradito il segreto dei clan nel sottosuolo della Locride. I Carabinieri di Platì e lo Squadrone Cacciatori “Calabria” hanno scoperto un bunker sotterraneo adibito a serra industriale di marijuana, arrestando quattro persone. L’operazione è scattata dopo che i militari hanno notato l’anomalia di un edificio isolato e apparentemente inaccessibile. Una volta entrati, hanno individuato un finto soppalco che nascondeva l’ingresso di un tunnel stretto, percorribile solo in ginocchio. Il cunicolo, rinforzato in cemento e lamiere, portava a una vasta sala interrata in cui era stata allestita una piantagione “indoor” con piante alte fino a un metro e sessanta. Il laboratorio era dotato di sistemi di ventilazione, trasformatori e illuminazione per ricreare il clima ideale, il tutto alimentato tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica. Oltre alle piante quasi pronte per il taglio, i Carabinieri hanno sequestrato diversi chili di droga già essiccata. Per i quattro indagati è scattato l’arresto.

pc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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