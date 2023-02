Trovato su un’auto non pagata, denunciato

Il noleggio versato solo per il primo mese, "mi è stata prestata da un amico": nei guai per ricettazione

Trovato in un’auto il cui noleggio non era stato pagato, 52 denunciato. Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in via Maria Curie dove era stata segnalata la presenza di un’auto, denunciata alle Forze dell’Ordine per essere stata oggetto di appropriazione indebita.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il richiedente, un dipendente della società incaricata per il recupero del veicolo, il quale, sentito dai poliziotti, ha riferito che il veicolo era stato noleggiato da un cittadino italiano, classe 1988, che, dopo aver pagato il corrispettivo del primo mese, era diventato insolvente, rendendosi irreperibile. La società aveva quindi presentato querela per appropriazione indebita lo scorso 4 febbraio.