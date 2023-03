Trovato ordigno bellico, strada provinciale chiusa al traffico

Il ritrovamento è avvenuto in occasione dei lavori di sistemazione di ponti sulla strada provinciale di Moiano

Chiusa al traffico la strada provinciale 309 di Moiano, che unisce la frazione di Città della Pieve a Piegaro, per il ritrovamento di un ordigno bellico. A darne notizia è la Provincia di Perugia.

“La SP 309/1 di Moiano – si legge in una nota – è stata momentaneamente interrotta al traffico per il ritrovamento di un ordigno bellico rinvenuto sotto il ponte, in corrispondenza del Km. 7 + 450. Il ritrovamento è avvenuto in occasione dei lavori di sistemazione di ponti sulla via di comunicazione in questione”.