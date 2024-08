Trovato morto il titolare di un'azienda agricola: indagini in corso a Spoleto - Tuttoggi.info

Sono in corso le indagini dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo di 63 anni, originario del folignate, titolare di un’azienda agricola a Mogliano di Crocemaroggia nello spoletino dove il corpo è stato ritrovato. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, intorno alle 20 del 31 luglio. Non è chiaro se la morte sia avvenuta per cause naturali e se addirittura risalga a qualche giorno fa.

I militari, giunti sul posto unitamente al Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Spoleto e al medico legale, hanno effettuato i primi accertamenti; ulteriori ne sono stati svolti nel corso della mattinata dai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Perugia, al fine di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

È stato inoltre eseguito un esame preliminare esterno della salma da parte del medico legale al fine di riscontrare la causa di morte e la datazione dell’evento, che potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Ulteriori informazioni per verificare se il decesso possa essere compatibile con un evento occorso per cause accidentali potrebbero emergere a seguito di più approfonditi esami, in corso di valutazione da parte dell’A.G.. La salma è stata traslata presso l’istituto di medicina legale di Perugia e l’area è stata sottoposta a sequestro.