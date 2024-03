Trovato con la droga, arrestato dai carabinieri a Passignano

Il presunto spacciatore, 53enne albanese, trovato con Hashish, cocaina e materiale per il confezionamento

I carabinieri della Stazione di Passignano sul Trasimeno hanno arrestato un 53enne albanese, trovato con cocaina e hashish. La perquisizione nella sua abitazione è stata eseguita a seguito di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, congiuntamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve e Nucleo cinofili carabinieri di Firenze.

Trovati 3 g di cocaina, suddivisi in altrettante dosi, 10 g di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché 330 euro in contanti, ritenuti costituire provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza e ristretto in regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Nel rito direttissimo l’arresto è stato convalidato, con l’applicazione della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La droga, il materiale rinvenuto e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro.