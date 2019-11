Trovato autore di furti in case e chiese, Comune di Tuoro premia i carabinieri

Lunedì 18 novembre, alle ore 17,30, presso la Sala consiliare del Comune di Tuoro sul Trasimeno, si terrà la cerimonia di consegna di una targa di riconoscimento alla Stazione dei Carabinieri di Tuoro sul Trasimeno e alla Compagnia Carabinieri di Assisi.

“Tali comandi – si legge in una nota del sindaco Maria Elena Minciaroni – dando prova di elevata professionalità, spiccato senso di sacrificio e notevole capacità investigativa, hanno sviluppato un’articolata attività di polizia giudiziaria, che ha portato alla scoperta di alcuni furti perpetrati nelle abitazioni e chiese del Comprensorio del Lago Trasimeno, con la denuncia e l’arresto del responsabile ed il conseguente rinvenimento e restituzione di una notevole quantità di refurtiva di oggetti sacri ed antichi.

Tale risultato – commenta il sindaco – ha ingenerato nella collettività un senso di consolidata sicurezza, percepita nel quotidiano anche grazie alla presenza nel territorio della sinergia tra le varie Istituzioni, sia locali che militari ed alla loro constante ed incessante collaborazione. Tutto ciò non può fare altro che evidenziare la presenza dello Stato nel territorio, in un momento storico nel quale il fenomeno dei furti incide negativamente nel quotidiano della gente, che vive in continua allerta e preoccupazione. Ciò attesta e conferma, per l’ennesima volta, la continua ed importante attenzione dei Carabinieri nei confronti del territorio e soprattutto in questo caso della collettività toreggiana”.

