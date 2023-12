Trovate in auto con attrezzi da scasso: denunciate due donne - Tuttoggi.info

I Carabinieri del N.O.RM. – Aliquota Radiomobile di Città della Pieve hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due donne di origine straniera, una 30enne ed una 26enne, responsabili di “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli” ex art. 707 c.p..

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, notavano un’autovettura ferma a bordo strada in una zona residenziale di Castiglione del Lago, con a bordo due donne. Attesi i precedenti di polizia veniva perquisita l’autovettura al cui interno venivano rinvenuti – abilmente occultati – oggetti idonei allo scasso quali cacciaviti e altri utensili, sottoposti a sequestro penale.

Nel corso dei successivi approfondimenti i Carabinieri accertavano che, a carico della 26enne, risultava pendente un ordine di carcerazione, emesso nel mese di settembre c.a. dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in relazione a plurime condanne ascritte per reati di furto, furto in abitazione, ricettazione, rapina, lesioni personali e altro.

Il provvedimento veniva quindi notificato alla donna che, al termine delle formalità, veniva tradotta presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La 26enne dovrà scontare una condanna di 15 anni, 10 mesi e 4 giorni di reclusione nonché provvedere al pagamento di una multa pari a 5.983 euro.