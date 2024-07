Trovata morta in dirupo a Ischia, compagno fermato per maltrattamenti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - E' stato fermato per maltrattamenti il compagno della donna trovata morta in un dirupo a Barano d'Ischia: l'avrebbe aggredita più volte negli anni scorsi. È arrivata dunque una prima svolta nelle indagini sul giallo della 33enne ucraina trovata priva di vita domenica mattina dai carabinieri nella zona di via Vatoliere in una scarpata a poca distanza dal luogo in cui vivevano i due.

La Procura di Napoli ha disposto il fermo per maltrattamenti nei confronti del compagno 41enne di nazionalità russa. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Ischia, al termine di un lungo interrogatorio nell'ambito delle indagini sulla morte di Marta Maria Ohryzko.