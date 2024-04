Troppi disordini e liti, locale di Marsciano chiuso per 30 giorni - Tuttoggi.info

Solo nell'ultimo anno i carabinieri sono intervenuti 5 volte, in 16 occasioni il locale è stato pure ritrovo abituale di pregiudicati

I carabinieri di Todi hanno notificato ad un esercizio pubblico di Marsciano la chiusura per un periodo di 30 giorni, disposto dal Questore della Provincia di Perugia.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei disordini rilevati nell’ultimo anno all’interno dell’attività, circostanze che hanno generato grande preoccupazione tra i cittadini e i residenti della zona.

I militari dell’Arma, intervenuti cinque volte nell’ultimo anno per disordini, liti ed altri episodi ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno anche accertato – in almeno 16 occasioni – che il locale è stato abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Data la gravità dei fatti i carabinieri hanno provveduto a formulare una proposta di sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., all’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, alla quale il Questore di Perugia Fausto Lamparelli ha risposto con un decreto di chiusura e sospensione licenza per un mese.