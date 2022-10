Troppa Sir, Monza liquidata 3-0 | Le immagini

Come da pronostico l'esordio vincente dei Block Devils di Anastasi al PalaBarton con i parziali di 25-19, 25-21, 25-18

Troppa Sir per Monza, superata al PalaBarton, all’esordio in questa stagione di Superlega, 3-0 come da pronostico. I ragazzi di Anastasi, con i nuovi innesti, tra i quali il polacco vice campione del mondo Semeniuk, guidati dal regista della Nazionale iridata Giannelli, superano gli avversari di coach Eccheli con i parziali di 25-19, 25-21, 25-18.

Una festa al PalaBarton, che si è aperta con le premiazioni a Leon e a Piccinelli.