Tromba d'aria nel Trapanese, Schifani "Faremo la nostra parte" - Tuttoggi.info

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Tromba d’aria nel Trapanese, Schifani “Faremo la nostra parte”

ItalPress

Tromba d’aria nel Trapanese, Schifani “Faremo la nostra parte”

Sab, 10/10/2026 - 17:03

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MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Il governo regionale c’è, stiamo facendo una conta dei danni, faremo la nostra parte, il nostro dovere. Le somme, gli stanziamenti non mancheranno, e interverremo
finanziariamente attraverso la Protezione Civile e, attraverso l’amministrazione comunale, perché tutto si ripristini”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il suo sopralluogo a Marsala nella scuola “Alcide De Gasperi” colpita da una tromba d’aria.

xa3/sat/mca3
(fonte: Regione Siciliana)

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