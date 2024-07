Trolley con pistola trovato a Trieste alla vigilia della visita del Papa - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - E' giallo su una pistola con caricatore e munizioni trovata all'interno di un trolley abbandonato in un bar nella stazione di Trieste alle 4 di sabato scorso alla vigilia della visita nella città di Papa Francesco. A rivelare la notizia è il Tg1 che spiega come siano in corso le indagini dell'intelligence e dell'Antiterrorismo per cercare di rintracciare l'uomo, che ha abbandonato la valigia nel bar.

Secondo quanto raccontano alcuni testimoni sarebbe di origine mediorientale alto 1,75. Non è chiaro se l'episodio sia collegato proprio alla visita del pontefice nella città.

Dalle immagini si vede l'uomo, capelli corti e una t-shirt con una tigre davanti, mentre varca la soglia d'ingresso del bar, si guarda attorno e poi lascia la valigia accanto a un tavolo. Nella valigia la polfer ha trovato anche scarpe e vestiti ancora con le etichette.