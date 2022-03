Trofeo Enci, al Giommoni si sfidano i migliori cani dell'utilità e difesa

Tutti in corsa per un posto nel campionato del mondo

Lo stadio comunale Giommoni ospita fino a domenica 20 marzo, il Trofeo ENCI, la manifestazione cinofila per cani da utilità e difesa più importante d’Italia. Quest’anno la location scelta è stata Castiglione del Lago, che vanta una storia cinofila di grande rilievo nel campo dei cani di utilità. Basti pensare alla storia e alla tradizione dei cani antidroga e anti terrorismo allevati e addestrati dalla Guardia di Finanza.

Oltre 70 cani in gara

Quest’anno sono presenti circa 74 cani di razze diverse che gareggeranno nella classe regina. Lo scopo di queste prove è quello di selezionare i migliori soggetti per inserirli in un programma di allevamento che possa tenere alto lo standard di razza da un punto di vista del carattere. Partecipano tutte le razze da lavoro, infatti sono presenti cani di razza pastori tedeschi, pastori belgi, dobermann, rottweiler e schnauzer. Gareggiano tra di loro dimostrando le loro capacità di collaborare con l’uomo in esercizi di ricerca di una pista, in esercizi di obbedienza, o dimostrando il loro coraggio in prove di difesa.

In corsa per il campionato del mondo

Dovranno comunque sempre dimostrare il loro equilibrio e la capacità di vivere socialmente insieme all'uomo nel contesto sociale odierno, dove il cane ormai fa parte integrante delle nostre famiglie. I soggetti che avranno effettuato la migliore performance saranno qualificati e selezionati a partecipare al Campionato del mondo FCI che si svolge ogni anni in giro per l'Europa.