 Trofeo delle Regioni, Tisci "Non solo sport, ma anche cultura e turismo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Trofeo delle Regioni, Tisci “Non solo sport, ma anche cultura e turismo”

ItalPress

Trofeo delle Regioni, Tisci “Non solo sport, ma anche cultura e turismo”

Sab, 07/02/2026 - 18:03

Condividi su:


BARI (ITALPRESS) – “Questo torneo non è solo sportivo. È un torneo culturale e turistico: i ragazzi e le ragazze, oltre a giocare a calcio, potranno apprezzare le bellezze, la tradizione dell’ospitalità pugliese, la costa, il mare. Ecco: è un torneo che ha una grande aspettativa anche da parte dei ragazzi e delle ragazze. Si disputerà su 19 campi, arriveranno 2000 giovani qui in Puglia, quindi ci sarà anche un grosso ritorno economico e turistico, un impatto forte per l’economia pugliese”. Così il presidente del Comitato regionale Puglia della Lega Dilettanti, Vito Tisci, a Bari a margine della presentazione del Torneo delle Regioni.
(ITALPRESS).
xa2/ari/mca3

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!