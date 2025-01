Trofeo delle Regioni – Subbuteoland Cup 2024: Umbria e Piemonte bissano il successo dell’anno scorso - Tuttoggi.info

Nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025, a Reggio Emilia, si è disputato il “Trofeo delle Regioni – Subbuteoland Cup 2024”, una competizione a squadre che celebra l’eccellenza del calcio in miniatura nazionale e che prende il nome dalla suggestiva location che ospita l’evento. Organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), questo torneo ha visto la partecipazione dei migliori talenti del circuito nazionale, protagonisti di un anno di sfide intense e appassionanti e selezionati attraverso una serie di numerosi tornei regionali organizzati nel corso di tutto il 2024.

Il Piemonte si conferma campione nel Calcio da Tavolo

Nella giornata di domenica 19 gennaio si è disputata la competizione per la disciplina del Calcio da Tavolo, che ha registrato il successo del Piemonte, campione uscente. La squadra, composta da Luca Colangelo (punta di diamante delle Fiamme Azzurre Roma, attuali campioni italiani in carica e detentori della Champions League), Filippo Cubeta (tesserato con il Barcellona Calcio da Tavolo e componente della Nazionale Italiana campione del mondo e campione d’Europa in carica), Luca Zambello (della F.lli Bari Reggio Emilia), Alessandro Amatelli e Alex Incorvaia (entrambi appartenenti al Subbuteo Casale) e Dario Di Muri (tesserato con il Torino 2009), ha avuto la meglio, nella finalissima, contro l’ostica Emilia Romagna, vincendo con il risultato di 3 a 0. Piazze d’onore anche per le selezioni della Lombardia e della Toscana B, eliminate in semifinale, mentre la Toscana A ha vinto il tabellone Silver, battendo la Calabria in finale.

L’Umbria bissa il successo nel Subbuteo Tradizionale

Sabato 18 gennaio, invece, sono scese in campo le rappresentative regionali per disputare il torneo nella disciplina del Subbuteo Tradizionale, e anche in questo caso, proprio come nell’edizione precedente, è stata l’Umbria a conquistare il prestigioso trofeo. La squadra, composta da Cesare Santanicchia, Pier Luigi Signoretti e Stefano Cruciani, (tutti tesserati con il Subbuteo Club Sombrero di San Miniato), Francesco Mattiangeli (appartenente ai Bologna Tigers), Stefano Flamini (in forza al SC Ascoli) e Alessandro Arca (del Master Sanremo), hanno battuto, nella finalissima, l’Emilia Romagna, con il risultato di 3 a 1. Sul podio, in questo caso, anche la Ligura ed il Lazio, che hanno arrestato la propria corsa solo in semifinale, mentre nel tabellone Silver la vittoria è andata alla Lombardia, che in finale ha superato il Veneto.





Luogo: Subbuteoland, Via tresinaro 28/B, REGGIO NELL’EMILIA, REGGIO EMILIA, EMILIA-ROMAGNA