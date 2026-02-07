 Trofeo delle Regioni, Decaro "Bello mettere insieme sport, cultura e turismo" - Tuttoggi.info
Trofeo delle Regioni, Decaro “Bello mettere insieme sport, cultura e turismo”

ItalPress

Sab, 07/02/2026 - 18:03

Sab, 07/02/2026 - 18:03

BARI (ITALPRESS) – “Il Torneo delle Regioni è una manifestazione importante, che torna dopo 38 anni nella nostra regione. Il calcio dilettantistico è una palestra dal punto di vista umano e dal punto di vista sociale, ma è anche un grande attrattore dal punto di vista turistico, perché questo evento permetterà di conoscere tanti borghi che magari sono poco conosciuti, ma che custodiscono bellezze, cultura e storia. Quando lo sport, la cultura e il turismo stanno insieme, è un fatto positivo, in una regione che sarà Regione europea dello sport, nella quale arriveranno centinaia di tesserati: sarà una grande occasione soprattutto per la Puglia, in un momento particolare della storia della nostra regione”.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

