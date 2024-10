Trofeo Coni in Sicilia, Galvagno "Sport è passione, amore, inclusione" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – CATANIA (ITALPRESS) – “Quello che abbiamo visto oggi certifica che lo sport è passione, amore, inclusione, il volersi scommettere”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, a margine dell’inaugurazione della nona edizione del Trofeo Coni a Catania. “E’ anche turismo, opportunità: 4-5 mila ragazzi che vengono possono dare grandissime opportunità non solo da un punto di vista sportivo, ma anche economico. Noi come Assemblea Regionale

Siciliana, felicemente insieme alla collaborazione del Presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo voluto contribuire per portare in Sicilia un evento importante come questo”.

