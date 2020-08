Tris Pirelli al round lettone del campionato europeo - Tuttoggi

Pirelli aggiunge al suo palmares tra i fine settimana da ricordare il rally di Liepaja. Il round lettone dell’ERC, seconda prova del Campionato, si è conclusa con la vittoria di Oliver Solberg a bordo della Polo Gt R5 gommata Pirelli, seguita da Mads Østberg all guida della C3 R5, alle cui spalle si sono piazzati altri due vetture equipaggiate con pneumatici della P lunga: Alekey Lukyanuk su C3 R5 e Eerik Pietarinen sulla Fabia R5. Determinanti per il successo finale di Solberg gli pneumatici che hanno consentito allo svedese di dominare una gara le cui condizioni si sono rivelate più severe del previsto a causa del caldo molto asciutto. Le sfide poste dal fondo stradale, allo stesso tempo veloce e scivoloso a causa della sabbia, non ha impedito l’utilizzo della versione soft del Pirelli Scorpion K6 che grazie alle speciali mescole ha massimizzato il grip e ridotto la scivolosità.

Il round di Liepaja è stata teatro anche della seconda gara dell’ERC3 junior, campionato che vede Pirelli impegnato come fornitore unico, nella quale si è imposto Ken Torn su Ford Fiesta Rally4.

(ITALPRESS).