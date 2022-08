Tris d’oro per l’Italia agli Europei di nuoto - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Tris d’oro per l’Italia del nuoto agli Europei di Roma. Il programma delle finali della seconda giornata in vasca si è aperto con la vittoria di Margherita Panziera nei 200 dorso. Nel giorno del suo 27° compleanno la nativa di Montebelluna ha ottenuto nettamente il successo con il tempo di 2’07″13 davanti alla britannica Katie Shanahan e all’ungherese Dora Molnar. “E’ il terzo oro consecutivo agli Europei e sono felice di averlo vinto qui – ha gioito Panziera – il tifo è stato emozionante anche se non ho fatto la gara che mi aspettavo. Sono felice di questo finale di stagione”. Il secondo oro di giornata è arrivato da Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L’azzurro, dopo essersi messo in mostra agli ultimi Mondiali di Budapest, ha ottenuto il successo anche a livello europeo con il crono di 22″89. Sul podio sono saliti anche il francese Maxime Grousset e il portoghese Diogo Matos Ribeiro. “Una gara nei 50 metri si può vincere o perdere per un attimo, oggi è andata bene a me perchè l’olandese (Korstanje) era andato meglio ieri – ha osservato Ceccon – Forse ho sbagliato la partenza ma ci si gioca tutto sui centesimi. Mi sono riscattato”. A completare la festa azzurra ci hanno pensato Nicolò Martinenghi e Federico Poggio, rispettivamente oro e argento nei 100 rana in un podio completato dal lituano Andrius Sidlauskas.

