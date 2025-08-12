 Trieste, 25enne scomparsa da casa ritrovata morta su monte Grisa - Tuttoggi.info
Trieste, 25enne scomparsa da casa ritrovata morta su monte Grisa

Trieste, 25enne scomparsa da casa ritrovata morta su monte Grisa

Mar, 12/08/2025 - 10:02

(Adnkronos) – E’ stato trovata morta Giulia Bonin, la 25enne di Trieste scomparsa da casa domenica scorsa. Il corpo è stato individuato dalle squadre del soccorso alpino di Trieste ieri sera a mezzanotte sul Monte Grisa, a una decina di metri dalla strada napoleonica, incastrato tra gli alberi. 

A lanciare l’allarme era stata la famiglia, dopo che la giovane non rispondeva alle chiamate né ai messaggi. Tramite i social era stata diffusa la foto della ragazza, e diversi amici e parenti avevano condiviso appelli per ritrovarla.  

