Tricolori U.23: Sciabola alla Champ, fioretto alle Fiamme Oro - Tuttoggi

CAGLIARI (ITALPRESS) – La quarta e ultima giornata dei Campionati Italiani Under 23 “Cagliari 2021” ha assegnato i titoli tricolore a squadre miste di sciabola alla Champ Napoli e di fioretto alle Fiamme Oro. Sulle pedane delle Palestre CONI A e B, con fasi finali al Pala Pirastu, nell’avvincente e spettacolare formula della “staffetta” tra uomini e donne, la gara di sciabola ha visto il successo della formazione napoletana che poteva schierare le atlete classificate al primo e al secondo posto della prova individuale femminile, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia. Con loro Marco Galletti, Marco Elio Morone e Mattia Rea. In finale la Champ si è imposta per 40-23 sul Club Scherma Roma (Flavia Bonanni, Alessandro Conversi, Alessia Di Carlo, Giacomo Mignuzzi, Maria Clementina Polli e Francesco Sarcinella). Sul terzo gradino del podio il Frascati Scherma (Elena Fantozzi, Michele Gallo, Vally Giovannelli, Lorenzo Ottaviani, Flavio Vinci), che ha superato per 40-37 il Petrarca Scherma Padova (Matteo Cederle, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Alberto Nigri, Antonio Tallarico, Angelica Tapparello) nella finale per il bronzo.

Nel fioretto a squadre miste, invece, il titolo è andato al team delle Fiamme Oro 2, composto da Tommaso Marini, Davide Di Veroli, Vittoria Ciampalini e Giulia Amore, che in finale hanno sconfitto per 40-37 la formazione dell’Esercito, scesa in pedana con Eleonora Candeago, Francesco Pio Iandolo, Matteo Panazzolo, Marta Ricci, Alessandro Stella e Lucia Tortelotti. Terza piazza per le Fiamme Oro 1 (Matilde Calvanese, Damiano Di Veroli, Martina Favaretto e Filippo Macchi), che nella sfida per il bronzo si sono imposte per 40-26 sul Frascati Scherma (Giuseppe Franzoni, Lorenz Lauria, Claudia Memoli, Federico Pistorio, Serena Puglia).

Si conclude così la kermesse in terra sarda che nelle prime due giornate dedicate alla spada aveva incoronato campioni d’Italia individuali di categoria Davide Di Veroli e Federica Isola, con le Fiamme Oro a conquistare il titolo tricolore a squadre miste, mentre ieri erano arrivati i successi di Claudia Rotili e Pietro Torre nella sciabola, Tommaso Marini e Anna Cristino nel fioretto.

Il successo di oggi delle Fiamme Oro regala un incredibile e storico tris a Davide Di Veroli, che chiude i Campionati Italiani Under 23 di Cagliari con ben tre medaglie d’oro, due nella “sua” spada e una nel fioretto a squadre miste.

