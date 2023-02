Tribunali minori, Orvieto vota mozione per riapertura - Tuttoggi

Il sindaco Tardani “Ci stiano lavorando”

Per Stefano Olimpieri (Misto), che ha ripercorso in aula il contesto in cui venne adottata la decisione della soppressione dei tribunali minori, “questo è il momento di sollecitare la politica” mentre Franco Raimondo Barbabella (Prima gli orvietani) ha rimarcato come “su questioni fondamentali che riguardano il modo di governare i territori vanno superate le barriere”. “Ho incontrato la scorsa settimana il presidente e il vicepresidente dell’Associazione Forense di Orvieto – ha affermato il sindaco Roberta Tardani – con cui stiamo studiando le soluzioni da mettere in campo per supportare congiuntamente per supportare la proposta di legge della Regione e le iniziative del Governo che ha dato segnali di discontinuità rispetto al passato”. Nella replica la consigliera Croce ha ringraziato il Consiglio per l’appoggio e per l’impegno ed ha auspicato l’organizzazione di un convegno sul territorio. “Sul fatto che gli spazi del Giudice di Pace possano essere sufficienti, benché molte della attività oggi si svolgono per via telematica, ho delle riserve. Non vorrei che oggi che l’ex tribunale è diventato altro questo possa essere un ostacolo o deterrente. Il sindaco e l’associazione Forense del territorio che conosce le esigenze sicuramente potranno trovare una soluzione consona qualora si possa concretizzare questa opportunità”, ha concluso.