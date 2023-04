trl/gtr

La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 280.000 euro in contanti, nascosti in un Tit, e denunciato un autotrasportatore per ricettazione. I finanzieri hanno perquisito l’abitacolo del mezzo, al cui interno, abilmente occultata sotto il letto dell’autista, in sacchetti in cellophane, è stata rinvenuta la rilevante somma di denaro contante.