Treviso, morto 22enne accoltellato dal branco durante una rissa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Non ce l'ha fatta il 22enne, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso, dopo essere stato accoltellato da un gruppo di ragazzi giovedì scorso, durante una rissa per rubargli lo zaino contenente dell'hashish. Il decesso del giovane è stato confermato all'Adnkronos dall'azienda sanitaria trevigiana.

Con la sua morte si aggrava la posizione dei 10 giovani indagati, tra cui sei minorenni, che finora a vario titolo lo erano per tentato omicidio e rapina aggravata.