TREVISO (ITALPRESS) – Il provvedimento arriva in seguito a condanne per reati tributari, peculato e riciclaggio.. I beni consistono in 25 fabbricati, 27 terreni, 7 veicoli, 2 partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie. In quattro casi si tratta di omessa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, in un altro caso l’omesso versamento dell’Iva e in due casi sono giunti a sentenza definitiva rispettivamente i reati di riciclaggio e di peculato.

