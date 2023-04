Trevi al voto, Giuseppe Rosichetti ufficialmente in corsa

Gli animali e lo sport

“Amo gli animali e lo sport. Sono stato per anni vicepresidente della società ciclistica U.S.Bovara e sono consigliere di un’associazione culturale in campo sportivo, membro di varie associazioni locali. Ho sempre cercato di dare il mio contributo per le realtà del territorio“.

L’Ottobre trevano

Rosichetti è stato anche presidente dell’Ottobre trevano “contribuendo, insieme a tutti i miei collaboratori, alla realizzazione di eventi in cui credo di avere dato tutto me stesso sia affettivamente che fattivamente. E proprio grazie a questa mia esperienza che sono convinto che l’Ottobre Trevano, con le sue manifestazioni, dovrà essere sostenuto e valorizzato in sinergia con le associazioni che ne fanno parte per non disperdere un patrimonio di conoscenze, tradizioni, sensibilità ed affetti. Ho collaborato più volte con il Comune di Trevi, mi è stata data la possibilità di conoscere direttamente e a fondo le problematiche di questa realtà e al contempo le sue potenzialità, acquisendo la consapevolezza di poterne correggere i difetti, ma anche di favorirne i pregi, raccogliendo il meglio di ciò che è stato fatto sino ad ora.

La sfida verso il futuro

“Ho da sempre un rapporto costante con le Amministrazioni locali per motivi professionali e non: questo completa la mia conoscenza delle strategie e delle azioni migliori per dare un contributo positivo alla mia Trevi, ma questo non senza il confronto dei cittadini che sarò sempre pronto ad ascoltare personalmente“.

La sfida di Rosichetti: “verso il futuro che ci vede protagonisti e può essere vinta. La maggiore attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e al patrimonio artistico dovranno essere le chiavi per valorizzare un territorio pressoché incontaminato come il nostro. Le capacità dei nostri imprenditori e la forza delle nostre tradizioni possono essere potenziate e valorizzate in maniera esponenziale da una gestione accorta e consapevole delle dinamiche attuali. Ma c’è una cosa ancora più importante. Per me amministrare vuol dire partecipare e rendere partecipi nelle scelte politiche e gestionali i cittadini, condividere le risorse, la bellezza e la cultura del nostro territorio per raggiungere nuove prospettive e guardare lontano“.