Trevi, da lunedì raccolta porta a porta per oltre 300 nuove utenze - Tuttoggi

Scatta da lunedì 13 gennaio l’avvio della raccolta porta a porta a Trevi centro storico per oltre 300 utenze sia domestiche che commerciali. Nei mesi scorsi sono stati distribuiti i sacchi per la raccolta di vetro, carta e plastica, il mastello per l’organico, il contenitore grigio per l’indifferenziato ed il calendario con la descrizione dei passaggi per le diverse frazioni merceologiche.

“Con l’avvio del porta a porta – spiega il vicesindaco con delega all’ambiente Dalila Stemperini – vogliamo migliorare il servizio di raccolta per i cittadini ed implementare la percentuale di differenziata che oggi a Trevi è al 68,2%. Auspico la massima collaborazione da parte della popolazione per riuscire ad effettuare una differenziata seria e puntuale, rispettando gli orari di esposizione e ritirando i contenitori per rispetto del decoro urbano. Ringrazio l’ufficio ambiente del Comune per il lavoro svolto con determinazione e professionalità e per il supporto dato nella gestione dei contratti”.

I cittadini e le attività commerciali che ancora non avessero firmato il modulo per l’attivazione del servizio, si dovranno recare presso l’ufficio ambiente del Comune per regolarizzare la propria posizione.

Decorsi 15 giorni dall’avvio del servizio, saranno eliminati tutti i cassonetti di prossimità presenti nel centro e verranno effettuati controlli da parte degli organi competenti.

La richiesta per il servizio ritiro dei pannoloni può essere effettuata presso l’ufficio ambiente del Comune di Trevi oppure chiamando il numero verde 800 280328 (sia da cellulare che da fisso).

