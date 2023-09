Trevi, disposta autopsia sui corpi degli anziani travolti

L'indagato è un settantenne residente a Foligno

Il Pubblico Ministero della Procura di Spoleto, dott.ssa Michela Petrini, titolare del procedimento penale per duplice omicidio stradale a carico del settantenne di Foligno (Perugia), il conducente dell’autocarro che martedì 26 settembre 2023, poco dopo le 20.30, ha travolto e ucciso a Trevi (Pg) Silvio Gambacorta Casagrande, 82 anni, del posto, e Irene Presilla, 76 anni, di Foligno, ha disposto l’autopsia sulla salma dei due anziani per confermare che la causa del decesso sia stata dovuta alle gravissime lesioni riportate.

Incarico a Pantuso

L’incarico è stato conferito al medico legale dott. Sergio Scalise Pantuso, che procederà con l’esame domani, sabato 30 settembre, dalle ore 10, presso l’obitorio dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia. Alle operazioni peritali parteciperà anche il dott. Gianluigi Ceraso quale medico legale di parte per i familiari della signora Presilla messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., a cui si sono affidati per essere assistiti, attraverso l’Area Manager Umbria Matteo Cesarini, i due figli e i tre nipoti della settantaseienne, unitamente all’avvocato Alessandro Grillo del foro di Perugia.

La dinamica

I due anziani, dopo essere rimasti vedovi, intrattenevano da alcuni anni una felice relazione – stava attraversando a piedi la Strada Statale Flaminia in località Matigge per raggiungere il Whisky Bar e aveva praticamente ultimato l’attraversamento quando il conducente indagato, che procedeva in direzione Foligno, “per colpa consistente in negligenza e imprudenza” a quanto gli imputa il Sostituto Procuratore, li ha investiti con l’autocarro Fiat di cui era alla guida.

Dopo l’autopsia, i funerali

Una volta ultimato l’esame autoptico l’autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura e le rispettive famiglie potranno allora fissare la data dei funerali.