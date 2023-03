Trevi, un arresto per evasione: a spasso invece che ai domiciliari

I carabinieri lo hanno atteso a casa al rientro

Era a spasso invece che ai domiciliari. Per questo i Carabinieri della Stazione di Trevi, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un soggetto italiano in flagranza di reato per evasione.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e quindi obbligato a permanere nella propria

abitazione, non è stato trovato in casa all’atto del controllo da parte dei Carabinieri. A questo punto

i militari hanno pazientemente atteso davanti all’immobile vedendolo rientrare dopo qualche minuto, pertanto lo hanno dichiarato in stato di arresto e sottoposto nuovamente in regime di detenzione domiciliare. Nel corso dell’udienza presso il Tribunale di Spoleto l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata confermata l’applicazione della misura della detenzione domiciliare.