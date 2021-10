Trevi aderisce alla campagna LILT contro il cancro al seno - Tuttoggi

La Torre di Matigge si tinge di rosa per tutto il mese di ottobre. Una iniziativa sostenuta da Comune di Trevi e Comitato “TREVI promuove Salute”

Anche quest’anno il Comune di Trevi – Comitato “TREVI promuove Salute” sorto nell’ambito della Casa della Salute – aderisce alla campagna nazionale denominata “Nastro Rosa” con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

I dati dicono che il cancro al seno colpisce 1 donna su 8 nell’arco della vita: è il tumore più frequente nel genere femminile, nel 2020 in Italia si sono ammalate di tumore al seno 55 mila donne, ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è in continuo aumento, perché la diagnosi precoce, quando il tumore è di pochi millimetri, porta ad una guaribilità superiore al 95% dei casi.

“Le istituzioni e i cittadini sostengano la ricerca di cure per raggiungere il 100% dei casi di guarigione – commenta l’assessora alle politiche socio sanitarie di Trevi – acquistando e indossando la spilletta, icona della lotta al tumore al seno, un fiocchetto che ha una forma speciale: è un nastro incompleto dove la parte di colore mancante rappresenta le donne che ancora non sopravvivono a una diagnosi di tumore al seno”.

La spilletta può essere acquistata al costo di 2 euro presso la parafarmacia del centro commerciale Piazza Umbra o presso il negozio di arredi Casà, inoltre per diffondere la cultura della prevenzione per tutto il mese di ottobre la Torre di Matigge sarà simbolicamente illuminata di rosa e soprattutto sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso gli ambulatori e sedi LILT. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità.