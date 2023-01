A Trestina una via dedicata a don Cristilio Turchi, parroco della frazione per 43 anni - Tuttoggi

Attraverso racconti e aneddoti, i familiari di don Cristilio Turchi hanno ricordato il congiunto, insieme agli amministratori comunali, che hanno partecipato all’iniziativa con una rappresentanza della Polizia Municipale e sottolineato come questo tifernate “abbia lasciato una impronta viva e profonda, che parla anche alle nuove generazioni dell’importanza di impegnarsi per il bene della propria comunità”.

Nell’occasione è stato evidenziato in particolare come “gli anni del mandato pastorale vissuti a Trestina siano stati caratterizzati da una intensa condivisione della realtà sociale della frazione, delle cui esigenze don Cristilio si fece interprete con contributi rimasti indelebili nella memoria della comunità locale“, come l’apertura della scuola materna, voluta fortemente nel secondo dopoguerra per venire incontro alle mamme lavoratrici della zona e che oggi è intitolata proprio a lui.