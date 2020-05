Treno merci deraglia: nessun ferito, ma linea danneggiata e focolai di incendio GALLERY

Un treno merci è deragliato nel tratto ferroviario tra Moiano e San Fauticchio. Nessuno è rimasto ferito, ma la linea è rimasta danneggiata e si sono verificati vari focolai di incendio.

L’incidente ferroviario è avvenuto alle 14,30. Il treno merci, proveniente da Terni con destinazione Chiasso, trasportava acciaio. Per cause in corso di accertamento il settimo vagone è uscito dai binari.

Danneggiata la linea ferroviaria, causando vari focolai di incendio lungo un tratto di ferrovia tra Moiano e S. Fatucchio, per circa 3 Km.

sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando Perugia, una squadra di Montepulciano, carabinieri, Polfer, tecnici di Rfi.

Sul posto è giunto anche l’elicottero dei vigili del fuoco Drago per ispezionare la linea interessata.