Treno del Ricordo, Musumeci “Giovani conoscano storia per non ripetere errori" - Tuttoggi.info

 Treno del Ricordo, Musumeci "Giovani conoscano storia per non ripetere errori"
Treno del Ricordo, Musumeci “Giovani conoscano storia per non ripetere errori”

ItalPress

Treno del Ricordo, Musumeci “Giovani conoscano storia per non ripetere errori”

Sab, 28/02/2026 - 15:03

SIRACUSA (ITALPRESS) – “La storia va presentata e riproposta per quello è stata senza tagli e amputazioni. Le leggi razziali, le persecuzioni razziali, l’esodo dalle terre di Istria e della Dalmazia, dalle terre delle regioni Giuliane, l’attuale Friuli Venezia Giulia, sono tutti eventi che dobbiamo porre alla riflessione dei nostri figli e dei nostri nipoti perché non accada più, e perché questo non accada occorre capirne le ragioni”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in occasione dell’arrivo a Siracusa del “Treno del Ricordo”, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto quest’anno alla terza edizione. Il Treno del Ricordo è un treno storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS che attraversa l’Italia in undici tappe e ripercorre, con una mostra itinerante allestita al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra.

