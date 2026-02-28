Treno del Ricordo, Musumeci “Giovani conoscano storia per non ripetere errori" - Tuttoggi.info

SIRACUSA (ITALPRESS) – “La storia va presentata e riproposta per quello è stata senza tagli e amputazioni. Le leggi razziali, le persecuzioni razziali, l’esodo dalle terre di Istria e della Dalmazia, dalle terre delle regioni Giuliane, l’attuale Friuli Venezia Giulia, sono tutti eventi che dobbiamo porre alla riflessione dei nostri figli e dei nostri nipoti perché non accada più, e perché questo non accada occorre capirne le ragioni”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in occasione dell’arrivo a Siracusa del “Treno del Ricordo”, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto quest’anno alla terza edizione. Il Treno del Ricordo è un treno storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS che attraversa l’Italia in undici tappe e ripercorre, con una mostra itinerante allestita al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra.

