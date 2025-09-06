 Trenitalia, Strisciuglio "Puglia prima a completare rinnovo Regionali" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Trenitalia, Strisciuglio “Puglia prima a completare rinnovo Regionali”

ItalPress

Trenitalia, Strisciuglio “Puglia prima a completare rinnovo Regionali”

Sab, 06/09/2025 - 15:03

Condividi su:


BARI (ITALPRESS) – “Questa giornata è molto importante, perché si completa il rinnovamento totale della flotta regionale di Trenitalia in Puglia. È la prima regione in Italia in cui questo avviene; è il quarto treno di 50 complessivi del 2025, per una flotta completamente rinnovata, la più giovane d’Italia: come età è sotto i tre anni e dimostra grande attenzione alla qualità del servizio”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, a margine della consegna dell’ultimo nuovo treno Regionale per la flotta in Puglia. “C’è stato un lavoro molto proficuo e molto intenso in questi anni svolto con i nostri tecnici e con i tecnici della Regione, che ha portato a consolidare in un contratto di servizio questa accelerazione: finiamo infatti il percorso di rinnovamento con un anticipo di tre mesi rispetto a quello che era previsto. Quindi un grazie ovviamente alle istituzioni, alla Regione e a tutto il team di Trenitalia per questo”.

xa2/fsc/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!