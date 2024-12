Treni, lavori su Firenze-Roma dal 7 gennaio al 4 marzo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Ammodernare la rete ad Alta Velocità 'Direttissima' che collega Firenze a Roma. Partono dal 7 gennaio e si concluderanno il 4 marzo i lavori per rinnovare i binari nella tratta tra Capena e Gallese e tra Settebagni e Roma Tiburtina per un totale di circa 20 chilometri. Sono previste rimodulazioni orarie sul nodo di Roma Termini come comunica Rfi in una nota.

I lavori prevedono un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Saranno coinvolti 75 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di treni cantiere e numerosi mezzi d’opera.

Per limitare al massimo i disagi, le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne. Durante il periodo interessato dai lavori sarà necessaria una riduzione di velocità con maggiori tempi di viaggio per alcuni treni che percorrono la tratta Orte – Roma. Sono coinvolti treni AV, IC e Regionali. In particolare alcuni treni Alta Velocità non effettueranno la fermata commerciale di Roma Tiburtina.