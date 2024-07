Treni in ritardo oggi per guasto, cambiano orari Alta Velocità e Intercity - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Ritardi per i treni oggi in Italia, in particolare in relazione al nodo di Firenze. Secondo le news diffuse da Trenitalia, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Firenze Rovezzano. I treni alta velocità e intercity possono essere instradati sulla linea convenzionale Firenze - Roma e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 140 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Ecco i treni coinvolti con gli orari di riferimento. Al momento sono attive corse con bus tra Pontassieve e Firenze Santa Maria Novella.