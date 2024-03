Trend positivo per i brevetti industriali - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.221, in crescita del 12,2% su base annua, i brevetti nazionali concessi per invenzione industriale dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel 2023. I provvedimenti emessi dall’Uibm sono stati complessivamente oltre 37 mila. A questi vanno poi aggiunti i certificati complementari di protezione per i medicinali e fitosanitari e i brevetti concessi in Italia derivanti da domande internazionali; sono circa 24.100 invece le convalide di brevetti europei. Anche per quanto riguarda le nuove richieste per invenzione industriale e per modelli di utilità, nel 2023 si registra un incremento assoluto, dopo la flessione riscontrata nell’anno precedente.

/gtr