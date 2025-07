Tregua dal caldo, giovedì bollino verde in tutta l'Italia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Dopo una settimana di temperature record in Italia, il caldo concede una tregua. Il meteo cambia, con l’ondata di temporali in diverse regioni e con precipitazioni violente soprattutto in alcune aree del Nord.

L’ultimo aggiornamento del bollettino caldo del ministero della Salute fotografa una Penisola rinfrescata da Nord a Sud: oggi solo 5 bollini gialli (livello 1, di pre-allerta) – a Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria – che si ridurranno ad appena 1 (Catania) domani, mercoledì 9 luglio. Giovedì 10, infine, sarà bollino verde – rischio zero per le ondate di calore – in tutti i 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza.

Al momento l’Italia è divisa in due dal meteo: mentre al Sud le temperature sono ancora alte, temporali e grandinate hanno colpito le regioni settentrionali. “Negli ultimi giorni abbiamo sperimentato una delle fasi più roventi della storia climatica non solo italiana ma anche di buona parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa centrale. Abbiamo toccato temperature da record con valori di circa 7-8 gradi al di sopra delle medie di riferimento. Ed ora purtroppo rischiamo di pagare a caro prezzo questo eccesso di calore”, ha detto all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ precisando che “l’aumento della temperatura atmosferica incrementa infatti la capacità dell’aria di trattenere vapore acqueo, e un’atmosfera calda e umida può essere considerata come un ‘carburante’ ideale per innescare fenomeni temporaleschi particolarmente violenti”.