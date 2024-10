Tredicenne morta a Piacenza, spinta giù da ex? "Ci sarebbe più di un testimone" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Secondo quanto appreso da Adnkronos ci sarebbero diversi testimoni che avrebbero visto l'ex fidanzato di Aurora spingerla dal balcone del palazzo di Piacenza da cui è precipitata lo scorso 25 ottobre, perdendo la vita. Fonti riferiscono che le persone che hanno portato testimonianza dell'accaduto avrebbero assistito alla scena da angolazioni diverse, consentendo al Nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza di raccogliere dettagli sempre più precisi in merito all'effettiva dinamica. La situazione è in divenire, con le forze dell'ordine che stanno analizzando le informazioni ricevute in queste ore, mentre l'avvocata della famiglia di Aurora, Lorenza Dordoni, afferma di aver appreso la notizia dalla stampa.

"Abbiamo ottenuto il via libera dal Tribunale per i minorenni di Bologna per riportare il cadavere di Aurora nella disponibilità della famiglia, che così potrà organizzare i funerali. Poi la salma verrà cremata" ha detto Lorenza Dordoni, avvocata della madre della ragazza. "Con questo provvedimento - prosegue Dordoni - tentiamo di dare un piccolo sollievo alla famiglia di Aurora, che in questo momento è letteralmente distrutta. Proprio la scorsa notte ho ricevuto un lungo messaggio da parte della madre, che ha smesso di dormire da venerdì scorso. Teme di crollare, di non reggere più il dolore. In questi giorni ho sempre visto una donna forte, ma ora sono preoccupata per la sua salute".