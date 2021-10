Tre Valli, da illusione a realtà [Comunicazione Elettorale] - Tuttoggi

L’assessore alla Programmazione europea, bilancio e turismo Paola Agabiti ci ha confermato che “la delibera per il finanziamento del tratto Baiano-Firenzuola della Tre Valli è stata firmata dal commissario straordinario per il sisma Giovanni Legnini”.

Lungimiranza e dialogo costruttivo. La lungimiranza di avere creduto e di avere lucidamente previsto nel programma della nostra coalizione il completamento della Tre Valli, inteso come progettualità solidamente fattiva. Il dialogo, quello sano e costruttivo tenuto nelle scorse settimane con i responsabili della Regione e che ha dato i suoi frutti.

Tutti quanti sanno che l’uscita dall’isolamento di Spoleto tramite la Tre Valli è un argomento a cui siamo da sempre particolarmente sensibili, perché di fatto rende accessibile, non solo la nostra città, ma l’intera Umbria.

Oggi il completamento della Tre Valli è una realtà di fatto, un cammino ormai avviato: si sta concretizzando il sogno di vedere finalmente terminata questa strada. Prima lo stanziamento di € 2,5 milioni dai fondi del terremoto per la realizzazione della bretella di Santo Chiodo, poi gli oltre 80 milioni di euro per la realizzazione del tratto Baiano-Firenzuola.

A questo proposito, possiamo annunciare con grande soddisfazione che l’assessore alla Programmazione europea, bilancio e turismo Paola Agabiti ci ha confermato che “la delibera per il finanziamento del tratto Baiano-Firenzuola della Tre Valli è stata firmata dal commissario straordinario per il sisma Giovanni Legnini”.

Questa è un’ottima notizia, ma ancora non basta! Il vero obiettivo era completare anche il tratto mancante fino alla E45 e dopo esserci mossi in questa direzione, abbiamo avuto la conferma che la Tre Valli è ora una priorità strategica anche della Regione Umbria, perché oltre a collegare la Valnerina fino a San Benedetto del Tronto, diventa lo sbocco naturale della Civitanova-Foligno verso Civitavecchia. Quello che ci rende veramente felici è la consapevolezza di avere ricevuto un riscontro favorevole sul traforo della montagna, che consentirà di portare la strada fino ad Acquasparta e alla E45 in direzione Roma. “Il completamento di questa arteria sarà inserito con la massima priorità nelle richieste della Regione Umbria” – afferma l’assessore Agabiti – “Abbiamo già richiesto che i lavori vengano inseriti nel prossimo contratto ANAS, utilizzando una parte del pacchetto di misure da € 1,8 miliardi per la ripresa e lo sviluppo economico delle aree del Cratere, di cui anche Spoleto fa parte” , ed ancora:

“L’altro salto di qualità o cambio di paradigma per la città è il massiccio investimenti in digitalizzazione. Vi sono tutte le condizioni perché questa città possa divenire una città intelligente con un ampio uso per tutti i cittadini e per le attività imprenditoriali delle tecnologie digitali. Dall’accesso ai servizi per i cittadini alla mobilità per cittadini e turisti; dalla tele medicina alla fruizione di tutte le manifestazioni culturali e all’inserimento nei circuiti turistici Spoleto ha le dimensioni perché si realizzi rapidamente questo obiettivo. Anche in questo caso si tratterà di stabilire un rapporto di lavoro efficace con la Regione m con l’obiettivo di spendere bene e rapidamente le risorse che affluiranno su questo versante. Questo comune proprio per le sue tradizioni e le sue caratteristiche può essere una Smart city ideale vista non solo in tutta italia ma in tutti i “mondi” , un faro per la nostra Regione ma anche una forma per vivere meglio per tutti i residenti e per le imprese. [Comunicazione Elettorale]