Tre ragazze si ribaltano con l’auto nella notte

L'incidente alle 4,30 a Città della Pieve | Le ragazze hanno riportato traumi agli arti inferiori

Incidente nella notte a Città della Pieve, un’auto con tre ragazze a bordo è uscita di strada e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto in località Ponticelli, intorno alle 4.30.

L’auto si è capovolta, le ragazze hanno riportato traumi agli arti inferiori e sono state soccorse dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause dell’incidente. Non sembra siano stati coinvolti altri mezzi.