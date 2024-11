Tre ministri per la volata a Tesei: "Soldi per nuovo ospedale di Terni e ricostruzione Umbertide"

Andrea Abodi e Francesco Lollobrigida in presenza, Giancarlo Giorgetti in collegamento video: squadra d’eccezione per lanciare la volata alla governatrice uscente, candidata del centrodestra, Donatella Tesei, per le prossime regionali del 17 e 18 novembre. Lo scenario era l’auditorium Santa Caterina e il pretesto i festeggiamenti dei due anni del Governo Meloni. In sala lo stato maggiore del centrodestra e molti candidati in lista.

In arrivo i fondi per Terni e terremotati

Le prime notizie vengono dal ministro Giorgetti, in questi giorni alle prese con la Finanziaria, al quale viene riservato il colpo ad effetto ma atteso dalla sala: “In Finanziaria, dopo il pressing asfissiante della presidente Tesei, ci saranno i fondi che mancano per la costruzione del nuovo ospedale di Terni. Impegni anche per trovare le risposte per i terremotati del sisma di Pierantonio”. Colpo ad effetto notevole, soprattutto perché, almeno la ricostruzione, era stata un fianco scoperto della destra.

Soddisfazione di Tesei

Soddisfazione della presidente: “L’ospedale di Terni è il più vecchio della rete regionale ma è particolarmente importante per la sua collocazione geografica. – ha spiegato Tesei– Per questo è fondamentale che Terni abbia quanto prima un ospedale moderno. Rispetto al tema della ricostruzione nel territorio di Umbertide, -ha aggiunto – è vero che siamo stati sempre molto vicini alle popolazioni locali, fin da subito, ma è arrivato il momento di cominciare a ricostruire. Diamo concretezza a quello che abbiamo già cominciato a fare in questi anni.” Tesei ha anche ribadito la sintonia tra la politica regionale e nazionale su molti temi e ha ringraziato il governo Meloni per l’attenzione che, in questi due anni, ha avuto per la regione dell’Umbria.

L’hub per le politiche giovanili

Ad Abodi l’annuncio di un hub per le politiche giovanili, dove “sarà offerta la prospettiva di corsi di formazione, possibilità di fare stage“. Un punto per dare massima applicazione, dunque, alle politiche giovanili. Ad introdurre il sottosegretario Emanuele Prisco, che non ha mancato di esprimere solidarietà a Tesei e all’assessore Paola Agabiti, seduta in prima fila, “per l’ignobile attacco ricevuto dalla sinistra e dai suoi giornali”. Quindi il saluto del padrone di casa, il sindaco Stefano Zuccarini e poi via nella chiacchierata con i ministri.

Al più politico dei tre, Francesco Lollobrigida, le conclusioni: “Abbiamo trasformato l’Umbria da regione delle clientele a regione delle opportunità. Mai un governo aveva investito come noi in agricoltura, abbiamo rimesso al centro questo argomento”. E sulla questione del ‘tartufogate’: “Ci mancherebbe altro che in questa regione non si sostenga il tartufo”.

Prima dell’incontro a Foligno, Lollobrigida e Abodi hanno fatto un tour dell’Umbria. Il ministro dello Sport ha visitato, a Foligno, il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto polivalente indoor Via Rubicone, Zona Campo di Marte, poi la visita al cantiere riqualificazione e potenziamento Ciclodromo Comunale G. Casini, Via Monte Prefoglio 15.