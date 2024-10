Tre medaglie per Stefano Selva ai Giochi Nazionali Trapiantati - Tuttoggi.info

Due ori nella marcia e nel calcio a 6 ed un bronzo nel ciclismo. Sono tre le medaglie che Stefano Selva ha vinto alla 32esima edizione dei Giochi Nazionali Trapiantati, disputata dal 4 al 6 ottobre dagli atleti della Nazionale Italiana Trapiantati Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) Sport presso il Centro di Preparazione Paralimpica “Tre Fontane” di Roma, gestito dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico).

Selva, residente a Città della Pieve ed unico umbro presente, ha vinto un oro nella marcia di 5 km, condividendo il gradino più alto del podio con Angelo Panio (Basilicata), mentre l’altro nel calcio a 6, dove la squadra di Stefano ha vinto il minitorneo e ha ricevuto il premio Fair Play per aver dimostrato un’ottima sintonia e spirito di gruppo. Il bronzo è arrivato nella corsa di ciclismo sulla distanza dei 20 km.

“Sono orgoglioso di aver partecipato ed aver rappresentato l’Umbria. Speriamo che piano piano si uniranno altri compagni di ‘percorso’ con la volontà di rimettere in gioco la loro vita e prendersi la rivincita sulle cose negative che possono accadere”, ha dichiarato Stefano Selva.

“Faccio i miei più sentiti complimenti a Stefano a nome di tutto il Cip Umbria. Ha ben figurato in questa manifestazione nazionale tenendo alti i colori della nostra regione e non solo. Il messaggio che manda con il suo impegno e determinazione è importante: è un inno alla vita e alla positività”, ha affermato, infine, il presidente del Cip Umbria Gianluca Tassi.