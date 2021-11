Tre giorni di eventi per la Festa dell’Albero a Città della Pieve - Tuttoggi

Gli eventi organizzati hanno lo scopo di promuovere una riflessione sull’importanza della salvaguardia ambientale

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” per la Festa dell’Albero 2021 organizza tre eventi in tre diverse giornate, con il Patrocinio del Comune di Città della Pieve ed in collaborazione con Unione dei Comuni, Cooperativa Frontiera Lavoro, GeaEnergyTrekking, ARCI Scubidù Po’ Bandino, TSA, Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”, Stazione Carabinieri Forestale di Città della Pieve.

Primo appuntamento sabato 20 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 per un Pomeriggio al Laboratorio Verde presso Castelluccio Palusse a Città della Pieve. Nella splendida cornice del Castelluccio, è possibile trascorrere qualche ora nei “Laboratori Aperti” del “Laboratorio Verde” gestito e animato dal “Riccio” e da “Frontiera Lavoro”, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno. I giovani destinatari del laboratorio illustreranno le attività condotte, accompagneranno gli ospiti attraverso il giardino botanico e le serre presenti; sarà possibile visitare, al piano terra del castello, i saloni di rappresentanza.

Domenica 21 novembre – Mattinata ecologica a Po’ Bandino, in collaborazione con la TSA. Appuntamento alle ore 9.00 al Circolo ARCI – via Toscana, 11 – da dove, muniti di sacchi, guanti, pinze prenditutto, si partirà peruna breve passeggiata ecologica sul tracciato che dal circolo Arci Scubidù, che collabora all’iniziativa, porta al campo sportivo. Qui quanto raccolto sarà raggruppato per contenuto, pronto per essere smaltito dalla TSA. Al Campo sportivo sono inoltre previste attività di animazione con bambini, giochi di ispirazione ecologica gestiti da GeaEnergyTrekking.

Lunedì 22 novembre messa a dimora di 9 piante: 1 leccio e 1 cerro donati dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità; 2 melograni selezionati, 1 giuggiolo, 3 melograni classici donati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; 1 nespolo del Giappone donato dal Gruppo Ecologista “Il Riccio”.

Appuntamento alle ore 9.00 al parcheggio sottostante il Liceo “Italo Calvino” per la celebrazione alla presenza del Sindaco, della Dirigente Scolastica, del Personale della Stazione Carabinieri Forestale, della Stazione Carabinieri, della Polizia Comunale, della Sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Gruppo Ecologista “Il Riccio”, del Parroco, di una rappresentanza degli alunni del Comprensivo “Vannucci” e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Nell’ambito della manifestazione verrà presentato, da parte del personale della locale Stazione Carabinieri Forestale, il Progetto “Un Albero per il Futuro”.

Alla piantumazione del leccio e del cerro in zona parcheggio e dei 2 melograni selezionati, del giuggiolo e del nespolo del Giappone nel sottostante Giardino del Frutti “riTROVAti”, gestito dal “Riccio”, seguirà la benedizione.

Al termine della cerimonia la delegazione del Gruppo Ecologista si sposterà a Moiano, nei pressi della Farmacia dove, alla presenza di una rappresentanza degli alunni della Scuola Primaria, verrà piantato un melograno classico; da qui procederà per Po’ Bandino dove, nei pressi del campo sportivo, anche in questo caso alla presenza di una rappresentanza di alunni della locale Scuola Primaria, sarà piantato un altro melograno classico; ultimo appuntamento a Ponticelli con i piccoli della scuola per l’Infanzia dove, nel giardino della scuola, sarà messo a dimora il terzo melograno classico.

Gli eventi organizzati hanno lo scopo di promuovere una riflessione sull’importanza della salvaguardia ambientale e sulla cultura del rispetto nei confronti del patrimonio comune.

(foto di repertorio)