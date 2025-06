Padre e figlio travolti dal trattore sui monti, soccorsi da 2 elicotteri | Video e foto - Tuttoggi.info

Sono stati soccorsi con due elicotteri, l’elisoccorso Icaro “prestato” dalle Marche e quello dei vigili del fuoco, due uomini – padre e figlio – protagonisti di un grave incidente stradale avvenuto mentre si trovavano sui monti di Cerreto di Spoleto. Secondo quanto emerso, i due, che stavano raccogliendo legna in un terreno montuoso, sono stati travolti dal trattore in cui si trovavano dopo che si è ribaltato.

L’incidente è avvenuto martedì mattina ed i soccorsi sono stati resi difficoltosi dalla zona impervia in cui si è verificato, non accessibile ai mezzi “normali”. A darne notizia il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (Sasu).

A seguito dell’attivazione da parte della Centrale Operativa Regionale 118, sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), i Vigili del Fuoco e, in supporto, l’elisoccorso del 118 della Regione Marche “Icaro 01” e l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Una volta raggiunti i feriti, i soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. Successivamente, il primo infortunato è stato elitrasportato all’ospedale di Perugia a bordo dell’elicottero Icaro 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. Il secondo ferito è stato invece evacuato con l’elicottero dei Vigili del fuoco, accompagnato da un medico del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, e trasportato all’ospedale di Terni.

Come detto, i due feriti sono padre e figlio, un sessantenne e un ventottenne, residenti nella zona e molto conosciuti. Il più grave sarebbe il padre, mentre il figlio avrebbe riportato dei traumi minori. L’incidente col trattore, per cause da chiarire, è avvenuto in una zona impervia tra le frazioni di Ponte e Rocchetta.

(articolo in aggiornamento)